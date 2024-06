Die "Goldene Kelle" für die besten Bauprojekte

Die „Goldene Kelle“, die höchste Auszeichnung des Landes Niederösterreich für herausragende Baugestaltung und Einfügung in das Orts- und Landschaftsbild, ging heuer an acht Preisträger. Ob Neubau, Umbau oder sanierter Altbau, die Projekte stellen stets herausragende Bauten der Baukulturlandschaft dar. Im Rahmen des Architekturwettbewerbes um die „Goldene Kelle“ wurden aus 20 Beispielen die acht Gewinnerprojekte gekürt.

Der Danglhof in St. Leonhard am Frost (Bezirk Melk) wurde revitalisiert und thermisch saniert. Gleichzeitig wurde der ehemalige Hof in vier Nutzungseinheiten umgebaut. Die bis zum Boden verlängerten Fenster und die Glasfront bringen Licht ins Innere.

© Christoph Bertos

Das Flachdach des neu errichteten Mehrfamilienhauses in Krems wurde begrünt und fügt sich so in die Umgebung ein. In der Gemeinde Reinsberg entstand das Kulturzentrum Musium mit der auffälligen Schindelfassade.

© Romana Fürnkranz

Neben dem Veranstaltungssaal gibt es hier Räume für den Musikverein, den Dorfladen und den Kindergarten.

© Romana Fürnkranz

Das denkmalgeschützte Bauernhaus in Krems wurde saniert und in ein modernes Wohnhaus mit Loftfeeling verwandelt. Ursprünglich eingezäunt und kostenpflichtig wurde das Naturfreibad in Horn in einen uneingeschränkt zugänglichen Stadtsee umgestaltet.

© Romana Fürnkranz

Aufgeständerte Holzdecks an den Ufern und inmitten der Wasserfläche sowie eine Seebühne sind dabei die verbindenden Elemente zwischen Wasser und Land.

© Christoph Bertos

Die Hausmühle in Wurmbrand im Waldviertel stammt aus dem 18. Jahrhundert, nun wurde sie saniert. Über eine neu errichtete große Gaupe des teilausgebauten Dachgeschoßes kommt Tageslicht ins Innere. Aus dem Innenhof, in dem sich einst zwei Mühlräder und der Mahlstein befunden haben, ist ein tieferliegender geschützter Freiraum entstanden.

© Christoph Bertos

Das Pfarrheim Maria Laach am Jauerling wurde saniert, ein Veranstaltungsraum ist entstanden. Auch das Gästehaus Greißlerei in Gösing am Wagram wurde nach langem Leerstand saniert, statt der Greißlerei ist ein Gästehaus entstanden. Ein Großteil der Einrichtung wurde wiederverwendet.