Auszeichnung: Private Eigenheime, vorausschauend geplant

Das Siegerprojekt ist der Umbau eines Bauernhauses mit Stallung zum Feriendomizil in Blankensee, Deutschland, durch den Berliner Architekten Thomas Kröger. Die Jury sieht in dem Umbau und Erhalt des Bestandsgebäudes einen vielversprechenden Weg zur Lösung von Klimaproblemen. „Bis ins kleinste Detail hinein wirken Anmut und Schönheit. Der ,goldenen Energie’ des Bestands so überzeugend ein Gesicht zu geben, ist heute, da der Erhalt der in Häusern gebundenen sogenannten grauen Emissionen immer bedeutsamer wird, ein vielversprechender Weg auch zur Lösung unserer Klimaprobleme,“ urteilt die Jury. Das Preisgeld in der Höhe von 7.000 Euro geht an den Berliner Architekten Thomas Kröger.