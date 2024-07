Blick nach oben: Warum ein Dachgeschoß so wertvoll sein kann

"Wir gehen jetzt mit einem anderen Blickwinkel durch die Stadt“, so das Fazit der Teilnehmer beim „Gehspräch“ mit Architekt Alexander Topf (Bild oben) während der diesjährigen Architekturtage in Innsbruck. Das Interesse am Thema Dachausbau war groß: So hatten sich zu dem von proHolz Tirol und den Tragwerkspartnern unterstützten Event weit mehr als die geplanten 20 Teilnehmer angemeldet – 30 Interessierte konnten einen Platz beim Spaziergang unter dem Motto „Das Dachgeschoß als wertvolle Ressource für eine nachhaltige Stadtentwicklung“ ergattern.

Nachverdichten gewinnt an Bedeutung

„Wer auf dem Weg durch die Stadt bewusst den Kopf von der Straße in Richtung Himmel hebt, der sieht: viele Dachgeschoße haben eine lange und bewegte Geschichte vorzuweisen, darüber hinaus gewinnen Aspekte wie Nachverdichtung und Umnutzung zunehmend an Bedeutung“, sagt Topf, der in Innsbruck ein eigenes Studio betreibt und mit den Herausforderungen des Bauens im Bestand vertraut ist. In seiner täglichen Arbeit kann der Architekt beobachten, dass die Thematik aufgrund steigender Bodenpreise sowie einem Umdenken der Bauherrschaft im Sinne der Ressourcenschonung stetig und mittlerweile auch auf dem Land an Relevanz gewinnt: „Viele suchen nach intelligenten Lösungen, was auch uns Architektinnen und Architekten die Chance auf neue Tätigkeitsfelder eröffnet.“

Alle ziehen an einem Strang

Die Komplexität des Daches erfordert erfahrungsgemäß oft den Rat eines erfahrenen Experten. Am besten verlässt man sich von Anfang an auf ein ganzes Team an Spezialisten, denn – so Topf –, „nur wenn Architekten und Fachplaner bei der Planung an einem Strang ziehen, kann ein Dachgeschoßprojekt im Bestand zum Erfolg führen.“

Was in Innsbruck vor einigen Jahren mit innovativen Projekten in luftiger Höhe begann, führte schließlich zu wilden Auswüchsen und mündete in strikten Reglementierungen seitens der Stadt – auch, um der drohenden Spekulationsblase einen Riegel vorzuschieben. „Aufgrund der behördlichen Vorgaben und der eng gefassten Richtlinien seitens der OIB, was Raumhöhen, Brandschutz, Belichtung, barrierefreie Erschließung und Steigungsverhältnisse von Stiegen anbelangt, sind innovative Konzepte für Nachverdichtungen unter dem Dach heute nur noch erschwert möglich bzw. erfordern eine ordentliche Portion Kreativität“, weiß Topf. Dabei sind solche Konzepte gefragt wie nie.