Neu in Bregenz: Brauerei wurde ein Hotel

Mit dem Kunsthaus Bregenz und dem Vorarlberg Museum befindet sich das Stadthotel „kleiner Löwe“ am Kornmarktplatz in bester Gesellschaft. Einst Brauerei, Kino, Bankgebäude, Möbelhaus und zuletzt Bar und Club, haben Lisa Rümmele und Johannes Glatz das 200 Jahre alte Stadthaus in ein kleines Boutiquehotel mit nur mit acht Gästezimmern verwandelt. Eröffnung war im April.

Verantwortlich für die Architektur des fünfstöckigen Neubaus zeichnet das renommierte Architekten-Duo Jacques Herzog und Pierre de Meuron. Ein Erhalten der Substanz erwies sich in Folge eines Dachbrandes als unmöglich, lediglich die neobarocke Fassade blieb erhalten, so fügt sich das Gebäude nahtlos in den bestehenden Kontext der Stadt ein.

„Das unglaubliche Talent, mit dem das Team rund um Herzog und de Meuron gesegnet ist, hat uns in Kombination mit deren Professionalität und Engagement beeindruckt“, berichten Lisa Rümmele und Johannes Glatz von der Zusammenarbeit mit den Schweizer Architekturgestaltern. „Es war vor allem ein Prozess auf Augenhöhe, wir konnten alle unsere Wünsche einbringen.“ Auch auf Anraten der Architekten hin haben die Gastgeber einen Teil des Hauses selbst bezogen. „Ihr müsst hier wohnen und arbeiten – dieser Satz hallt immer noch nach.“ Tatsächlich haben die Gastgeber einen Teil des Hauses selbst bezogen. „Eine Familie mit zwei kleinen Kindern sieht und hört man natürlich, unsere Gäste mögen das.“