Neuer Shop in Feldkirch wird zum Familienprojekt

Was lange währt, ist endlich gut: Seit seinem Einstieg in das Vorarlberger Familienunternehmen im Jahr 2010 sammelte Juwelier Andreas Kopf Ideen für einen neuen, ganz besonderen Shop, zusätzlich zum Stammhaus in Götzis. 2019 fand man schließlich die ideale Immobilie inmitten der denkmalgeschützten Altstadt von Feldkirch. Gemeinsam mit dem Architekturbüro Baumschlager Eberle wurde das Projekt geplant und umgesetzt.

„Dass wir jetzt über eine so große Verkaufsfläche verfügen, ist einem glücklichen Zufall zu verdanken“, erzählt Andreas Kopf. „Das nebenliegende Spielzeuggeschäft ist übersiedelt und wir konnten übernehmen.“ Somit wurden zwei alte Stadthäuser sehr aufwendig zu einem großen Ganzen verbunden, tragende Wände wurden entfernt, die bestehenden Gebäude komplett ausgehöhlt und neu gestaltet, auch das Fassadenkonzept ist völlig neu. Die eigens kreierte Firmenfarbe – „Metallic Offgold mit leichten Rottönen“ – kommt immer wieder im Gebäude vor, die Winkel der Säulen sollen an die Facetten eines Edelsteins erinnern.