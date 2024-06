Immer der Nase nach: Sinnliches Shopping mitten im Achten

Mit der Nischenparfümerie SNUD in der Josefstädter Straße 50 ist ein neues Juwel in den 8. Bezirk eingezogen. Die Vision der Gründer Katharina und Oliver Foltin: einen Ort zu schaffen, an dem ihre gemeinsamen Leidenschaften – Düfte und Interior – nahtlos ineinander übergehen können. „Mein Mann ist Baumeister, ich bin Innenarchitektin. Wir haben uns beim Studium auf der TU kennengelernt. Schon als Studenten haben wir davon geträumt, etwas Eigenes zu betreiben. Damals haben wir an ein Kaffeehaus gedacht. Jetzt ist es dieser besondere Concept Store geworden“, erzählt Katharina.