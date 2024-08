Ausgezeichnete Architektur in Rot-Weiß-Rot

Große Bühne für die Architektur: Beim „BIG Architecture Ljubljana Festival“wurden dieses Jahr auch drei österreichische Unternehmen mit einem „BIG SEE Award“ für Architektur und Innenarchitektur ausgezeichnet. Bei dieser Veranstaltung in Ljubljana kamen Top-Profis aus der ganzen Welt zusammen, um Innovation und Exzellenz in der Branche zu feiern.

Die „BIG SEE Awards“ wurden ursprünglich als regionale Auszeichnungen ins Leben gerufen, um das kreative und geschäftliche Potenzial Südosteuropas zu erforschen und zu fördern. Mit dem Ehrgeiz, Kreativität über regionale Grenzen hinweg zu verbinden, sind sie mittlerweile international geworden.

Große Leistungen

Heute tragen die Awards weltweit zu einzigartigen und originellen kreativen Leistungen in den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Produkt- und Modedesign bei. Voraussetzung ist, dass das eingereichte Projekt innerhalb der vergangenen drei Jahre abgeschlossen wurde.

Bewertet werden die Projekte nach folgenden Kriterien: Innovation, intelligentes Design und Originalität, Umweltsensibilität und Nachhaltigkeit, kulturelles und soziales Bewusstsein sowie Funktionalität.