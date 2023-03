Die erste Architektin Pakistans: Ausstellung im AzW

Sichere Häuser gegen Flut und Erdbeben

Diese umfasste flut- und erdbebensichere Häuser, sanitäre Infrastruktur und rauchfreie Herde aus klimaneutralen Materialien. „Wir müssen alles neu denken, und wir müssen es jetzt tun“, sagt die über achtzigjährige Architektin. Für Lari muss Architektur das Überleben und die Würde des Einzelnen mit dem Schutz des Planeten in Einklang bringen. „Es geht darum, welche Methode die kostenschonendste, sicherste und ökologischste ist, und diese dann massenhaft in Umsetzung zu bringen“, so Lari.