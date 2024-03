7 Schritte: Das ist im März im Garten zu tun

Ob Rasen oder Wiese: Die grüne Fläche sieht nach dem Winter meist wenig ansehnlich aus. Damit dort wieder Gräser gedeihen, muss zunächst das Moos entfernt werden und die Fläche gelockert und belüftet werden. Das gelingt am besten mit einem Vertikutierer , per Hand oder mit dem Elektrogerät. Dann sollte das erste Mal in diesem Jahr gemäht werden.

Aber Achtung: Die Wiese sollte nur in Form gebracht werden, schneiden Sie die Halme nicht zu kurz. Dann darf gedüngt werden, damit er wieder stabil genug ist, um als Spiel- und Liegewiese benutzt zu werden. An kahlen Stellen wird Grassamen nachgesät.

Beete herrichten: Nun ist es auch höchste Zeit, die Beete für neue Pflanzen herzurichten oder neue anzulegen. Dazu wird der Boden zunächst mit einer Grabegabel aufgelockert, abgestorbene Pflanzenteile und Unkräuter entfernt. Anschließend wird Kompost in die Erde eingearbeitet.

Gemüse vorziehen: In einer Anzuchtschale mit torffreier Erde können Samen vorgezogen werden. Wann welche Sorte an der Reihe ist, steht auf der Rückseite des Samenpäckchens. Die Anzuchtschale wird in der Wohnung auf eine helle Fensterbank gestellt und regelmäßig gegossen. Robustere Sorten können jetzt direkt ins Freiland gesät werden, empfindlichere keimen erst in der Anzuchtschale. Dann werden sie pikiert und in größere Töpfe gesetzt. Spätestens nach den Eisheiligen dürfen auch sie ins Beet übersiedelt werden. Dabei sollte auf den auf der Verpackung angegeben Mindestabstand zwischen den Pflanzen geachtet werden.