Immer mehr Reiche: Rasinger fordert Steuer auf Erbschaft und Schenkung

Befreiung von Kapitalertragssteuer

Rasinger fordert daher zahlreiche Anreize. Dazu zählen Gewinnfreibeträge für Wertpapier-Veranlagungen in Infrastrukturunternehmen, in denen die öffentliche Hand der Kernaktionär ist: Post, OMV, Telekom, Verbund, EVN, Burgenland Holding und Flughafen Wien. Außerdem sollten langfristige Veranlagungen in Wertpapiere nach fünf Jahren von der Kapitalertragssteuer (KESt) befreit werden. Auch das Bau- und Vorsorgesparen bis 50.000 Euro sollte von der KESt erlöst werden.

Zugleich würde er die Staatsholding ÖBAG, die Beteiligungen an Post, Telekom und OMV hält, an die Börse bringen und stimmrechtlose Vorzugsaktien ausgeben. Die Papiere sollten eine Dividende in Höhe von zwei, drei Prozent abwerfen und somit auch für private Anleger geeignet sein. Und zu guter Letzt sollten die Mitarbeitervorsorge- und Pensionskassen zusammengelegt werden und deren einschränkende Veranlagungsvorschriften adaptiert werden.