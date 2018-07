Illy plant Gründung einer neuen Holding für Tee und Schokolade

Der italienische Kaffeeröster Illy setzt auf Diversifizierung. Das Triester Unternehmen plant die Gründung einer Holding, in die der Schokoladenhersteller Domori sowie die Produktion von Marmelade und Tee eingegliedert werden soll. Dafür wird ein Finanzpartner gesucht.

Die neue Holding soll an die Börse gehen, berichtete Firmenpräsident Riccarlo Illy laut "Affari e Finanza", der Wirtschaftsbeilage der römischen Tageszeitung "La Repubblica" am Montag. Neben Domori könnten der Weinhersteller Mastrojanni, sowie der Teeproduzent Dammann Freres und der Marmeladenhersteller Agrimontana in die Holding aufgenommen werden. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Illy in den vergangenen Jahren zur Diversifizierung seines Geschäftsbereichs übernommen hat.

Zwischen 2011 und 2017 hat Illy seinen Umsatz von 372 Mio. Euro auf 516 Mio. Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) betrug im Vorjahr 64,1 Mio. Euro. Im Familienunternehmen, gegründet vom gebürtigen Ungarn Ferenc Illy (Francesco Illy), generiert die Kaffeebranche 90 Prozent des Gruppenumsatzes.