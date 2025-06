Greenwashing-Vorwürfe: Zu Besuch in den Wäldern von Ikea

Der schwedische Möbelkonzern ist der größte private Waldbesitzer Rumäniens – und als solcher auch immer wieder der Kritik von Umweltschützern ausgesetzt. Der KURIER war vor Ort und hat mit Ikea einen ihrer Wälder besucht.

In der hügeligen Gegend wachsen auf natürliche Weise unterschiedliche Laubbäume. In den Ikea-Wäldern werden Arten wie Hainbuchen oder Eschen in den ersten Jahren ihres Wachstums von Forstarbeitern mit Kettensägen umgeschnitten und ihre Stämme als günstiges Brennholz verkauft.

Fallen sie weg, erhalten Arten mit hochwertigerem Holz – etwa Buche oder Eiche – besseren Zugang zu Ressourcen und wachsen schneller.