Alarmstufe Rot: Teures Rundholz gefährdet Sägeindustrie im Waldviertel

Vertreter der Sägeindustrie berichten, dass der Rundholzpreis stark gestiegen ist - wobei sich der der Preis im Waldviertel bereits zuvor auf einem sehr hohen Niveau befand. Mit aktuell 15 Prozent höheren Preisforderungen als im Durchschnitt des Landes, seien das nicht nur die höchsten Preise in Österreich, sondern in ganz Europa, heißt es.

"Müssen Nutzungen vorziehen"

"Diese Wettbewerbsverzerrung ist dem Klimawandel und dem Borkenkäfer in den vergangenen Jahren geschuldet. Wald- und Forstbetriebe müssen Nutzungen vorziehen und jetzt fehlt diese Mengen. Es ist weniger Rohstoff vorhanden, also wird dafür mehr verlangt", berichtet Franz Kirnbauer, Fachgruppenobmann der NÖ Holzindustrie in der Wirtschaftskammer. Die Marge sei deutlich gesunken, bestätigt auch Unternehmer Aigner im Gespräch mit dem KURIER.