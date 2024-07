"Anlass zur Sorge": So steht es aktuell um die Wirtschaft in NÖ

Es ist erst ein paar Wochen her, da machte Cornelia Wesenauer vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) eine düstere Ansage.

„Dieses Jahr wird ein Rekordpleitenjahr“, sagte die Expertin in der ZIB 2 am Sonntag. Die „risikoreichsten Branchen“ seien derzeit der Handel und die Gastronomie, so Wesenauer.