IHS-Studie: Grüne Altersvorsorge-Investments wirken

Denn Organisationen wie EU oder OECD favorisieren zur steuerlichen Behandlung das international übliche "EET-Prinzip", wonach erst in der Auszahlungsphase besteuert werden soll, aber nicht in der Ansparphase (exempt-exempt-taxed). Mit einem Arbeitnehmer-Wechsel in eine grüne VRG würden automatisch auch die Beiträge der Arbeitgeber in diesen Topf erfolgen. Bewerkstelligt werden könnte das nach IHS-Meinung auch über das bestehende "Lebensphasenmodell" der Pensionskassen. Für Geringverdiener sollte ein Ausgleich überlegt werden, da diese von einem Steuervorteil nicht profitieren würden.

Kosten-Nutzen-Analyse

Für die Wirtschaftsleistung und die Umwelt sei eine "grüne Pensionsvorsorge" positiv, sie könnte somit zu einer "doppelten Dividende" führen, heißt es in einer Aussendung des IHS zu der Studie im Auftrag der VBV-Betriebliche Altersvorsorge AG, die ursprünglich am Dienstag mit dem Institutsleiter Kocher präsentiert werden sollte.

Die öffentliche Hand müsse zwar zunächst auf Steuereinnahmen verzichten, würde aber in der Zukunft höhere Steuereinnahmen lukrieren. Eine Vorgängerstudie habe gezeigt, dass bei einem vergleichbaren Ansatz die wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse positiv ausfalle, da die positiven direkten, indirekten und induzierten Effekte die Kosten für die öffentliche Hand übersteigen.