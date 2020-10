IHS-Chef Kocher schließt mehr als 500.000 Arbeitslose nicht aus

Kocher schätzt, dass neue Lockdowns in Deutschland oder auch Österreich weniger hart sein werden als im Frühjahr. "Wir wissen, dass ein Lockdown, wie er im Frühjahr war, 25 Prozent, also ein Viertel, die Wirtschaftstätigkeit reduziert hat", so Kocher. Diesmal würden es wahrscheinlich so um die zehn Prozent sein, prognostizierte der Ökonom überschlagsweise. Ob ein längerer und dafür leichterer Lockdown oder ein kurzer harter Lockdown der Wirtschaft mehr schadet und gleichzeitig die Infektionen stärker eindämmt, könnten letztlich weder die Virologen noch die Ökonomen sagen.

Österreich durch deutschen Lockdown "nur indirekt" betroffen

Direkt dürfte der neue deutsche Teil-Lockdown Österreichs Wirtschaft nur gering treffen, da er vor allem den Dienstleistungssektor betrifft und nicht die Industrie. "Das heißt, es ist vor allem die Binnenwirtschaft, die dadurch betroffen ist." Indirekt würden die Exporte nach Deutschland aber schon unter den verschlechterten Aussichten leiden. Es sei vor allem die Stimmung, die sich nun wieder eingetrübt habe, nachdem es im August und September noch recht optimistische Signale gegeben habe. Eine schlechte Stimmung führe dazu, dass sich die Firmen mit Investitionen und die Menschen beim Konsumieren zurückhalten.

Auch neue Maßnahmen in Österreich würden dazu führen, dass die Unsicherheiten steigen. Unter Kontaktbeschränkungen - ob in Form eines Lockdowns oder nicht - werde vor allem die Freizeitwirtschaft, die Gastronomie, der Sportbereich und die Eventbranche leiden. "Allerdings wissen wir auch, wenn es keine Einschränkungen gibt und wir es nicht schaffen, die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen, dass es auch negative wirtschaftliche Folgen hat. Man ist also gewisserweise in einer Lose-Lose-Situation", so Kocher.