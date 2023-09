IHS-Chef Holger Bonin für mehr Flexibilität beim Metaller-KV

Die aktuelle Gewerkschaftsforderung von 11,6 Prozent zum Auftakt der KV-Verhandlungen in der Metalltechnischen Industrie bezeichnet Bonin als "eigentlich sehr niedrig". Am Ende werde man sich wohl in der Nähe der zugrunde liegenden Inflationsrate von 9,6 Prozent landen, mutmaßt der Ökonom.

