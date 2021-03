„Ich unterstütze mit Herzblut die Firmen“

Als vor fast genau einem Jahr mit dem ersten Lockdown die Corona-Krise in Österreich so richtig ausbrach, mussten Susanne Wendler und ihre rund 600 Mitarbeiter für die Kunden praktisch rund um die Uhr da sein. „Wir waren so engagiert, dass das Thema Arbeitszeit in den Hintergrund rückte. Man beginnt ganz zeitig in der Früh und hört ganz spät auf, um die Wirtschaft zu unterstützen“, sagt Wendler. Seit vielen Jahren ist sie für die Anliegen der großen Firmenkunden der UniCredit Bank Austria zuständig, seit Anfang 2019 ist sie im Vorstand der Bank.