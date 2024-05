Hype-Marke in der Krise: Der Niedergang von Peloton

Peloton hatte zu Beginn der Pandemie stark von der Schließung von Fitnessstudios profitiert. Die Verkäufe der Trainings-Bikes und Laufbänder sprangen hoch, Interessenten mussten teils lange auf ihre Geräte warten. Peloton interpretierte den Schub allerdings nicht als Sonderkonjunktur, sondern als Beginn einer Wachstumsära und investierte in den Ausbau der Kapazitäten bis hin zum Bau einer Fabrik in den USA.

Während der Pandemie ein steiler Höhenflug, danach der Niedergang: Der US-Fitnessgerätehersteller Peloton, bekannt für seine Hightech-Heimfahrräder und Fitness-Kurse, steckt tief in der Krise. Wegen schleppender Nachfrage werden Filialen geschlossen und weitere 15 Prozent der Stellen gestrichen, was etwa 400 Beschäftigten entspricht. Firmenchef Barry McCarthy verlässt das Unternehmen, ein neuer Chef wird gesucht. Die Peloton-Vorstandsmitglieder Karen Boone und Chris Bruzzo fungieren bis dahin als Interims-Chefs.

Schwere Strategiefehler

Das erwies sich als schwerwiegende Fehlkalkulation: Mit der Aufhebung von Corona-Einschränkungen ging das Interesse an Geräten der Firma wieder zurück. Peloton saß auf hohen Lagerbeständen, der Bau der Fabrik in den USA wurde wieder abgebrochen und Peloton beschloss, die Geräteproduktion ganz an einen Auftragsfertiger auszulagern. Seit 2021 gab es schon mehrere Runden von Stellenstreichungen, sodass die Belegschaft inzwischen um mehr als die Hälfte auf rund 3.000 geschrumpft ist.