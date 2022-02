Börse aktuell: Peloton als Übernahmeobjekt

Die US-Börsen haben den Handel am Freitag mehrheitlich im Plus beendet. Die deutlichsten Zugewinne konnten dabei die Technologiewerte mit ins Wochenende nehmen, der Nasdaq Composite Index schloss um 1,58 Prozent fester auf 14.098,01 Punkten. Am Vortag hatten enttäuschende Nutzerzahlen von Facebook die Aktien des Mutterkonzerns Meta deutlich nach unten gerissen und damit allgemein Techwerte schwer belastet. Am Freitag hoben gute Zahlen von Amazon die Stimmung in der Branche wieder. Der Dow Jones Index wechselte zu einige Male die Vorzeichen und büßte in einem schwachen Finish seine Verlaufsgewinne komplett ein - am Ende stand ein Minus von 0,06 Prozent auf 35.089,74 Einheiten. Beim marktbreiteren S&P-500 ging es hingegen um 0,52 Prozent auf 4.500,53 Zähler nach oben. Den Ergebnisvorlagen steht aber weiterhin die Unsicherheit rund um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) gegenüber. In den USA wurden am Nachmittag Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, die die US-Notenbank in ihrem Vorhaben bestärken dürften, im März den Leitzinssatz anzuheben. Der Stellenaufbau und der Lohnzuwachs in den Vereinigten Staaten fielen demnach höher aus als prognostiziert.