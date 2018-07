Hunderte Filialen geplant: Aldi will rasch in Italien expandieren

Hofer managt die Aldi-Töchter in der Schweiz, Ungarn und Slowenien und ist auch für die Italien-Expansion zuständig. Aldi will sich vorerst auf den wirtschaftsstarken Norden Italiens mit rund der Hälfte der 60 Millionen Einwohner Italiens konzentrieren. Neben dem ersten Logistikzentrum in Oppeano (Verona) wird derzeit an einem zweiten Lager in Landriano (Pavia) gebaut.

Italienischer Markt viel kleinstrukturierter

Der italienische Lebensmittelhandel ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern kleinstrukturiert. In Italien hatten die fünf größten Supermarktketten Coop, Conad, Esselunga, Auchan und Carrefour zuletzt nur einen Marktanteil von über einem Drittel, in Deutschland haben die Top-5-Händler einen Anteil von knapp 70 Prozent und in der Schweiz sogar über 90 Prozent. In Österreich verfügen Rewe (u.a. Billa, Merkur), Spar und Hofer über einen Marktanteil von rund 85 Prozent.

Konkurrent Lidl schon lange vor Ort

Aldi will als neuer Player den Lebensmittelmarkt in Norditalien aufmischen. Der deutsche Mitbewerber Lidl ist seit 1992 in Italien und hat bereits rund 600 Filialen. "Wir sind viel zu spät in Italien gestartet", zeigte sich Hofer-Chef Helm selbstkritisch. "Italien ist für uns ein spannender Markt mit großem Potenzial. Wir möchten den italienischen Lebensmittelhandel nachhaltig verändern und auffrischen", so Helm. Die italienischen Kunden würden in den vergangenen Jahren mehr bei Diskontern einkaufen, dies sei ein "Window of Opportunity" für Aldi, so Helm.