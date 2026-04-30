HoT-Betreiber Michael Krammer geht ab

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Nach 13 Jahren an der Unternehmensspitze und 30 Jahren im Mobilfunk zieht sich Ventocom-Chef Michael Krammer (65) zurück. Die Geschäftsführung des virtuellen Mobilfunkanbieters, der in Österreich die Marken HoT, Raiffeisen Mobil und Liwest Mobil betreibt, übernimmt sein Sohn Claus Krammer. Der 37-jährige gelernte Volkswirt und frühere Fondsmanager machte sich zwei Jahre im Kundenservice mit dem Unternehmen vertraut. Vollzogen wurde die Übergabe bereits Anfang April, am Mittwoch wurde sie bekannt gegeben. Dem Unternehmen will Michael Krammer noch ein Jahr lang als Berater in Regulierungs- und Wettbewerbsfragen erhalten bleiben, wie es heißt.

Krammer hatte Ventocom nach Stationen bei max.mobil, tele.ring, E-Plus in Deutschland und Orange 2013 gegründet. Insgesamt zählt man in Österreich rund 1,6 Mio. Kunden und ist mit einem Gesamtmarktanteil von rund 10 Prozent nach A1, Magenta und Drei die Nummer vier am heimischen Markt und der größte virtuelle Mobilfunker. KI-Tools Die Unternehmensphilosophie "besser und billiger für alle" will auch Klaus Krammer beibehalten, wie er vor Journalisten sagte. Der Wettbewerb am heimischen Markt sei hart umkämpft. Man wolle im aktionsgetriebenen Umfeld bei den Wurzeln bleiben. Im Betrieb - bei Prozessoptimierung und Datenverarbeitung, aber nicht im Kontakt mit Kundinnen und Kunden - wolle Ventocom künftig verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI) setzen, sagte der neue Geschäftsführer.