Mobilfunk: 5G gewinnt an Boden, bald auch bei günstigen Tarifen Standard

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Erste Mobilfunkanbieter haben bereits begonnen, auch ihre günstigen Tarife auf 5G umzustellen. Tarife mit der jüngsten Mobilfunkgeneration sind etwa im Wertkarten-Bereich bereits ab knapp 10 Euro zu haben. Der Trend dürfte sich fortsetzen.

Der wahrgenommene Unterschied zwischen 5G und der Vorgängergeneration LTE am Smartphone sei zwar gering, sagte Ventocom-Chef Michael Krammer am Montag bei einem Pressegespräch: "In zwei, drei Jahren werden es aber alle haben."

Das liege auch daran, dass vor allem große Betreiber ihre Frequenzen zunehmend für die jüngste Mobilfunkgeneration nutzen, so der Ventocom-Chef. Die Kapazität von 5G sei deutlich höher als bei LTE. Auch Ventocom, das u. a. für die Hofer-Mobilfunkmarke HoT verantwortlich zeichnet, wird demnächst höhervolumige Tarife ohne Preiserhöhungen standardmäßig auf die jüngste Mobilfunkgeneration umstellen. Bis das auch bei dem Flächentarif HoT Fix der Fall sein wird, werde es aber noch zwei, drei Jahre dauern, sagte Krammer. Derzeit würden sich 20 bis 30 Prozent der Neukunden bei HoT für einen 5G-Tarif entscheiden. Insgesamt nutzten laut der Regulierungsbehörde RTR im vergangenen Jahr 3,3 Mio. der 13,8 Mio. SIM-Karten in Österreich 5G. Der Marktanteil der virtuellen Anbieter, die vor allem mit günstigen Tarifen punkten, lag bei der neuen Mobilfunkgeneration deutlich unter 5 Prozent.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier / Gerhard Deutsch Ventocom-Chef Michael Krammer.

Datenverbrauch steigt rasant Der Datenverbrauch ist in den vergangenen Jahren auch bei HoT, das das Netz von Magenta nutzt, kräftig gestiegen. Er verdreifache sich alle fünf Jahre, sagte Claus Krammer, der bei Ventocom für das Kundenserverice zuständig ist. Das habe damit zu tun, das Bilder, Musik und Videos zunehmend aus der Cloud abgerufen werden und auch in Online-Netzwerken großteils Videos und Livestreams genutzt werden. Der Datenverbrauch bei einer Stunde Tiktok belaufe sich auf zwischen 700 MB und 2 GB, rechnete Krammer vor. Nutzungsverhalten ändert sich Ventocom präsentierte am Montag einen Report zum Mobilfunkverhalten in Österreich und der lässt keinen Zweifel daran, dass das Handy aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Deutlich mehr Leute würden laut der von den Marktforschern von Marketagent durchgeführten Erhebung, für die 1.020 Leute online befragt wurden, für eine Woche eher auf Alkohol (78 Prozent), Shopping (68 Prozent), Sex (54 Prozent) oder Süßigkeiten (48,5 Prozent) verzichten als auf das Smartphone (12 Prozent).