Tarife ab 5 Euro: Drei-Mutter mischt mit Billigangebot Mobilfunkmarkt auf

Die Ankündigung war etwas ungewöhnlich. Ein animierter Vogel präsentierte sich am Mittwochvormittag als Neueinsteiger in den österreichischen Mobilfunk. Er heißt Hörbi und bringt mit günstigen Angeboten Bewegung in den heimischen Markt.

Der günstigste Tarif ist um knapp 5 Euro zu haben und beinhaltet 60 GB an Daten und unlimitierte Sprachminuten und SMS in Österreich, in der EU können für Roaming 16 GB genutzt werden. Ein 5G-Tarif ist ab knapp 7,50 Euro zu haben. Er umfasst 200 GB an Daten (davon 25 in der EU) sowie unlimitiertete Minuten und SMS in Österreich. Ab Mittwochnachmittag soll das Angebot verfügbar sein.