Die Post wird nun zum Mobilfunkanbieter

Sie bleibt A1 dabei aber treu, denn genutzt wird für das Mobilfunkangebot das Netz von A1. Man habe sich nach einer Ausschreibung für den Bestbieter entschieden, sagte Post-Vorstandschef Walter Oblin am Donnerstag.

Die Post bringt Schwung in den heimischen Mobilfunkmarkt. Sie lässt den jahrelangen Vertrag mit der Telekom Austria (A1) über den Vertrieb von A1-Produkten mit Jahresende auslaufen und steigt nächsten Frühling selbst als virtueller Anbieter (MVNO) in den Markt ein .

Laut Daten der Telekom-Behörde RTR gibt es in Österreich derzeit mehr als 30 virtuelle Anbieter, die sich in eines der drei österreichweiten Mobilfunknetze einmieten. Mit Abstand größter virtueller Anbieter ist Hofer Telekom (HoT) im Netz von T-Mobile, gefolgt von spusu im Netz von Hutchison Drei.

Der Einstieg in das Mobilfunkgeschäft ist Teil der Post-Strategie, mehr als nur Postdienstleistungen anzubieten. Neben Finanzdienstleistungen über die bank99 und dem Einzelhandel über shöpping.at passe die Telekommunikation gut zur Post, sagte Oblin.

Die Post bekommt zu spüren, dass die Menschen derzeit weniger Geld ausgeben. "Wir spüren eine Konsumzurückhaltung und eine starke Volatilität im E-Commerce, auch bei asiatischen Volumina, die im letzten Jahr sehr stark für Wachstum gesorgt haben", sagte Post-Chef Walter Oblin in einer Pressekonferenz.

Die teilstaatliche Österreichische Post ist trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds relativ stabil ins Jahr 2025 gestartet. Im ersten Quartal stieg der Konzernumsatz um 0,7 Prozent auf 763,6 Mio. Euro, das operative Ergebnis (EBIT) sank hingegen gegenüber dem 1. Quartal 2024 um 7,6 Prozent auf 48,4 Mio. Euro. Der Gewinn je Aktie verringerte sich um 4,5 Prozent auf 0,56 Euro, teilte das börsennotierte Unternehmen am Donnerstag mit.

Post und Telekom haben eine gemeinsame Vergangenheit. Vor der Aufspaltung 1998 waren beide Teil der staatlichen Post und Telekom Austria AG (PTA), die Nachfolgeorganisation der 1887 gegründeten k.k. Post- und Telegraphenverwaltung (PTV). An beiden, inzwischen börsennotierten, Unternehmen ist die Staatsholding ÖBAG beteiligt.

Besserung ist laut Oblin vorerst nicht in Sicht, im Gegenteil: "Die Insolvenzwelle im österreichischen Handel ist vermutlich noch nicht zu Ende." Durch Pleiten wie zuletzt jene der Möbelkette Kika/Leiner verliert die Post auch Umsätze im Geschäft mit Flugblättern.

Im Paket- und Logistikbereich legte der Umsatz um 3,8 Prozent auf 418,3 Mio. Euro zu. Damit stammt bereits mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Konzernerlöse aus diesem Segment. Besonders gut entwickelten sich die Märkte in Österreich (+6,4 Prozent) und der Türkei (+10,9 Prozent), während in Südost- und Osteuropa ein Rückgang von 11,8 Prozent verbucht wurde - bedingt durch Sondereffekte im Vorjahresquartal. Im klassischen Brief- und Werbegeschäft schrumpften die Erlöse um 5,1 Prozent auf 299,5 Mio. Euro.