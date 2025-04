Wie lange konnten Sie die Verbrenner-Fahrzeuge in diesem Betrieb halten?

Welche Erfahrungen haben Sie mit den Elektroautos?

Vor allem: dass sie weniger Wartung brauchen. Wir setzen seit 2011 Elektrofahrzeuge ein. Ihre Anschaffung ist teurer, sie sind im Einsatz heikler, weil die Batteriegröße genau zum Zustellgebiet passen und die Ladeinfrastruktur gegeben sein muss. Aber: die Fahrzeuge sind wahnsinnig verlässlich. Es gibt aus unserer Sicht keinen Grund, an E-Antrieben zu zweifeln. Sie halten zehn Jahre und länger in der Zustellung, obwohl sie täglich einen Vollladezyklus mitmachen. Und haben nur geringe Verluste in der Batterieleistung.

Die Akkus sind besser als erwartet?

Da wurden anfangs Horrorszenarien an die Wand gemalt, wie schnell die Batterie kaputt gehen wird. Wir stellen aber fest: das stimmt nicht. Die Batterien bauen ab, verlieren über zehn Jahre rund zwanzig Prozent der Reichweite. Aber da reden wir von alten Batterien mit alter Technologie. Wir werden in den kommenden Jahren über Reichweiten nicht mehr diskutieren, weil die Batterien so effizient sind.

Und die Zusteller frieren im Winter in den Fahrzeugen nicht?

Das ist absoluter Quatsch. Neue E-Fahrzeuge schaffen unsere Reichweiten locker. Im Gegenteil: Die Zusteller finden die Fahrzeuge extrem angenehm, weil sie im Winter gut heizen und im Sommer gut kühlen. Und der Betrieb leise und einfach funktioniert.

Welche Wartungsarbeiten haben Sie bei E-Fahrzeugen?

Die Instandhaltungskurve gleicht einer flachen Linie. Es sind immer dieselben Teile, die wir tauschen: Reifen, Bremsen, Fahrwerk, Karosserie. Aber sonst nichts. Wir haben weniger Defekte, weniger Ausfälle. Bei einem Verbrennungsmotor reparieren wir im Schnitt einmal pro Jahr das Getriebe, bewegliche Teile am Motor, vielleicht sogar den ganzen Motor. Das ist eine Progressionslinie, die im siebenten, achten Jahr nach oben durchzieht. Mit mehreren Werkstattaufenthalten pro Jahr.