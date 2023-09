Holzmann: Neue Zinserhöhungen der EZB sind nicht auszuschließen

Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) beschlossene zehnte Zinserhöhung in Folge wird möglicherweise nicht die letzte sein, wenn die Inflation in der Eurozone weiterhin auf einem zu hohen Niveau verharrt. Das sagte EZB-Ratsmitglied und Österreichs Notenbankgouverneur Robert Holzmann laut Bloomberg vom Samstag am Rande eines informellen Treffens der EU-Wirtschafts- und Finanzministerinnen und -minister im spanischen Santiago de Compostela.