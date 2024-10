Holzbauunternehmer ist Entrepreneur Of The Year

Der diesjährige Preisträger des "Entrepreneur Of The Year Award" der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY kommt aus Altheim in der Nähe von Braunau am Inn. Erich Wiesner, Chef des Familienbetriebs Wiehag, errichtet mit seinem Team aus rund 370 Mitarbeitern komplexe Tragwerkslösungen aus Holz.

Wiesner führt das Unternehmen (gegründet 1849) bereits in fünfter Generation. Mit Projekten wie dem höchsten Holz-Hybrid-Gebäude der Welt in Milwaukee, der World of Volvo in Göteborg und dem größten Holzbau Asiens in Singapur ist der Konzern weltweit tätig. Die Exportquote beträgt rund 70 Prozent.

Der Award wurde bereits zum 19.ten Mal vergeben. Neben Wiesner (Gewinner in der Kategorie Nachhaltigkeit und Innovation) wurden auch Manfred Kröswang von Kröswang Gastro (Handel), Erwin Raffeiner von Sprecher Automation (Hightech & Innovation), Wolfgang Kradischnig von der Delta Gruppe (Dienstleistungen), Kathrin Stern und Rita Resch von sozKom (Social Entrepreneur) und Johannes Braith von Storebox (Startup) ausgezeichnet.

© EY/Point of View Ulrike Rabmer-Koller (Geschäftsführende Gesellschafterin der Rabmer Gruppe), Erich Wiesner von Wiehag (Mitte) und Erich Lehner (Program Partner EY Entrepreneur Of The Year Österreich)

Wiesner wird im Frühjahr 2025 an der weltweiten Wahl zum EY World Entrepreneur Of The Year teilnehmen. Die Gewinner aus rund 60 Ländern werden erwartet.