Hofer ruft Zyklonen-Hand‐ und Stielsauger zurück: Brandgefahr beim Akku

Das Produkt Zyklonen Akku-Hand- und Stielsauger des Lieferanten EIE Import GmbH, auch als EASY HOME Hand- und Stielsauger bezeichnet, wird aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes durch den Lieferanten EIE Import Gesellschaft mbH und die HOFER KG zurückgerufen.

In einzelnen Fällen besteht die Gefahr, dass es während des Ladevorganges zu einem Brand des Akkus kommen kann. Aus diesem Grund darf das Produkt nicht weiterverwendet werden.

Das Produkt war ab 05.12.2019 in Österreich in allen Filialen der HOFER KG erhältlich. Der Verkauf des Produktes wurde sofort gestoppt.