Höchstes Lob für das frühere Euro-Sorgenkind Griechenland

Griechenland war wegen der Schuldenkrise 2010 in den Ramsch-Bereich heruntergestuft worden. Die Euroländer und der Internationale Währungsfonds (IWF) hatten Griechenland insgesamt mehr als 260 Mrd. Euro geliehen. Im Gegenzug verpflichtete sich das am höchsten verschuldete Land der Eurozone zu Reformen und harten Sparmaßnahmen. Die Krise hat das Land mittlerweile bereits seit mehreren Jahren überwunden. Es war aber bis zuletzt der einzige Staat in der Eurozone, dessen Anleihen als "Ramsch" eingestuft worden sind.