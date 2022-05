"Historische Aktion": Deutsche Bahn verkauft 9-Euro-Tickets im Rekordtempo

Die Deutsche Bahn (DB) hat nach eigenen Angaben in den ersten Stunden nach Verkaufsstart am Montag bereits √ľber 200.000 der neuen 9-Euro-Tickets verkauft. "Wir erleben gerade einen historisch gro√üen Zugriff auf unsere Vertriebssysteme", sagte der Chef der Unternehmenstochter DB Regio, J√∂rg Sandvo√ü. Er habe "keinen blassen Schimmer", wie viele Fahrg√§ste insgesamt das Angebot nutzen werden. Die DB rechnet mit einem gro√üen Ansturm.

"Das Neun-Euro-Ticket ist eine einmalige Chance f√ľr den √∂ffentlichen Nahverkehr und den Klimaschutz in Deutschland", erkl√§rte Sandvo√ü. Die Vorbereitungen bei der Deutschen Bahn liefen auf Hochtouren. "Wir bereiten uns vor und setzen buchst√§blich alles in Bewegung, was wir haben - Z√ľge, Busse, Servicekr√§fte".

Die DB Regio stellt nach eigenen Angaben √ľber 50 zus√§tzliche Z√ľge zur Verf√ľgung. Laut Sandvo√ü stehen t√§glich 60.000 zus√§tzliche Sitzpl√§tze bereit. An den Feiertagen soll auch das Angebot auf touristischen Strecken erh√∂ht werden.

Begrenzt seien die zus√§tzlichen Kapazit√§ten letztlich durch die maximale Anzahl an verf√ľgbaren Z√ľgen, sagte Sandvo√ü. Insbesondere die Mitnahme von Fahrr√§dern, die im 9-Euro-Ticket nicht enthalten ist, k√∂nne nicht immer garantiert werden. Auch mit Versp√§tungen m√ľsse bei einer hohen Auslastung der Z√ľge vermehrt gerechnet werden.