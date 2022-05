Das Klimaticket verkauft sich besser als erwartet

Das Klimaticket verkauft sich in Österreich besser als erwartet. 160.000 Klimatickets wurden bereits verkauft, erwartet wurden nur 120.000 verkaufte Tickets. Das hat Umweltministerin Leonore Gewessler am Donnerstag erklärt. Mit dem Klimaticket kann man alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich nutzen.

Zu Beginn des Verkaufs war das Klimaticket billiger. Jetzt ist es zwar teurer, aber trotzdem ist das Interesse gleich groĂź geblieben. Laut Gewessler kommen jeden Monat rund 5.000 neue Kunden dazu.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

