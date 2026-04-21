Hipp, hipp, Horror: Unternehmen in der Erpresserfalle

Seitdem am Wochenende bekannt wurde, dass das deutsche Familienunternehmen Hipp Opfer eines Erpressungsversuchs geworden ist, überschlagen sich die Meldungen. Gleich mehrere Gläser des beliebten Babybreis sollen die Erpresser mit Rattengift versetzt haben. Am Sonntag wurde ein manipuliertes Gläschen im burgenländischen Schützen am Gebirge entdeckt . Ein zweites Glas soll unbestätigten Berichten zufolge bereits gefunden worden sein ( mehr dazu hier )

Hipp selbst hält sich im Hinblick auf die aktuellen Vorfälle mit Stellungnahmen zurück und verweist auf die laufenden Ermittlungen. Auf der Unternehmenswebsite wird betont: "Es handelt sich nicht um einen Produkt- oder Qualitätsmangel unsererseits."

Die Auswirkungen der Vorfälle auf das Unternehmen sind derzeit nicht absehbar – der Markt für Babynahrung ist sensibel und basiert maßgeblich auf Sicherheit und Vertrauen. Der Rückruf von Hipp-Produkten mag hohe Wellen schlagen, in der Lebensmittelbranche ist es allerdings bei weitem kein Einzelfall.