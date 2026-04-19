Hipp-Rückruf: Zweites Babyglas mit Rattengift sichergestellt

Im Fall um mögliche Erpressung mit vergifteten Babykostgläschen von Hipp dürfte ein zweites manipuliertes Behältnis im Burgenland gekauft worden sein. "Wir gehen davon aus, dass zumindest noch ein zweites Glas unterwegs ist", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Sonntag auf APA-Anfrage. Das Produkt könnte, so wie das am Samstag in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sichergestellte Glas, mit Rattengift versehen sein. Indes hat die Staatsanwaltschaft Eisenstadt Ermittlungen wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung aufgenommen. Das teilte Behördensprecherin Petra Bauer am Sonntagvormittag auf APA-Anfrage mit. "Eine genaue toxikologische Untersuchung des sichergestellten Glases wurde angeordnet", sagte Bauer. Es gehe jetzt vorrangig "um Gefahrenabwehr", skizzierte sie den derzeitigen Ermittlungsstand.

Polizei appelliert zur Vorsicht Die Polizei appellierte zur Vorsicht, insbesondere in Bezug auf dieses möglicherweise manipulierte Behältnis, das noch im Umlauf sein dürfte. Nach aktuellem Ermittlungsstand seien verdächtige Produkte erkennbar an einem weißen Aufkleber mit rotem Kreis am Glasboden. Hinzu komme ein geöffneter oder beschädigter Deckel und ein fehlender Sicherheitsverschluss, wodurch das sogenannte Knack-Geräusch beim ersten Öffnen fehlt. Das zuletzt in Schützen am Gebirge sichergestellte Glas - der Inhalt schlug bei einer Untersuchung positiv auf Rattengift an - wurde in einer Spar-Filiale in Eisenstadt gekauft, sagte Marban weiters. Auf dieses Geschäft dürfte sich ein Hinweis an die Ermittler bezogen haben, der nach anfänglichen Erhebungen in Deutschland auf behördlichem Weg zur heimischen Polizei gelangt war. In Tschechien und der Slowakei seien ebenfalls markierte Gläser polizeilich sichergestellt worden, hieß es bereits am Samstagabend in einer Aussendung.