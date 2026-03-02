Steiermark: Schokolade mit Rattengift bei Spielplatz gefunden

Mehrere Giftköder sind am Wochenende im obersteirischen Judenburg nahe eines Spielplatzes gefunden worden. Ein 23 Wochen alter Hund hatte einen davon fast gefressen.

Die Besitzerin bemerkte es rechtzeitig und fuhr mit ihrem Vierbeiner in eine Tierklinik. Dort konnte der Welpe behandelt und gerettet werden. Es wurden noch weitere Giftköder gefunden, so die Polizei in einer Aussendung.

Es handelte sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um mit Rattengift präparierte Schokoladestücke.

Schokolade mit blauer Substanz

Die Frau war am Samstagnachmittag mit ihrem Hund im Stadtgebiet spazieren und hielt sich bei einer Wiesenfläche mit angrenzendem Spielplatz auf. Plötzlich bemerkte sie, wie ihr Haustier etwas vom Boden aufnahm und fressen wollte. Sie griff sofort ein und sah, dass es sich um Schokolade mit einer blauen Substanz darin handelte.