Steiermark: Schokolade mit Rattengift bei Spielplatz gefunden

Eine Hundebesitzerin konnte durch rasches Eingriffen verhindern, dass ein Welpe die Schokolade verspeiste.
02.03.2026, 09:54

Mehrere Giftköder sind am Wochenende im obersteirischen Judenburg nahe eines Spielplatzes gefunden worden. Ein 23 Wochen alter Hund hatte einen davon fast gefressen.

Die Besitzerin bemerkte es rechtzeitig und fuhr mit ihrem Vierbeiner in eine Tierklinik. Dort konnte der Welpe behandelt und gerettet werden. Es wurden noch weitere Giftköder gefunden, so die Polizei in einer Aussendung.

Es handelte sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um mit Rattengift präparierte Schokoladestücke.

Schokolade mit blauer Substanz

Die Frau war am Samstagnachmittag mit ihrem Hund im Stadtgebiet spazieren und hielt sich bei einer Wiesenfläche mit angrenzendem Spielplatz auf. Plötzlich bemerkte sie, wie ihr Haustier etwas vom Boden aufnahm und fressen wollte. Sie griff sofort ein und sah, dass es sich um Schokolade mit einer blauen Substanz darin handelte. 

Hinweise an die Polizei

Weitere Stücke mit derselben auffälligen Füllung wurden gefunden. Es bestand daher Gefahr für weitere Hunde sowie auch Kinder. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Tierquälerei aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Verdächtige Beobachtungen können der Polizeiinspektion Judenburg unter der Telefonnummer 059 133 6300 mitgeteilt werden.

