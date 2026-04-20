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In Österreich, Tschechien und der Slowakei läuft aktuell die Suche nach vergifteter Babynahrung. Am Samstag wurde im Burgenland ein Glas Hipp-Babynahrung (Karotte-Kartoffelbrei) sichergestellt, dessen Inhalt bei einer Untersuchung positiv auf Rattengift getestet wurde. Gekauft wurde es bei einer Spar-Filiale in Eisenstadt. Die Supermarktkette hat daraufhin sämtliche Hipp-Babykost-Gläschen aus den Regalen genommen und einen Rückruf gestartet.

Die Polizei geht davon aus, dass noch ein zweites manipuliertes Glas Babynahrung im Umlauf ist und mahnt zur Vorsicht. Die Bevölkerung solle "aufmerksam bleiben". Verdächtige Produkte sind erkennbar an einem weißen Aufkleber mit rotem Kreis am Glasboden. Hinzu kommt ein geöffneter oder beschädigter Deckel und ein fehlender Sicherheitsverschluss, wodurch das sogenannte Knack-Geräusch beim ersten Öffnen fehlt. Das bereits sichergestellte Produkt hat zudem übel gerochen. Schumann "zutiefst bestürzt" Gesundheitsministerin Korinna Schumann zeigt sich im Ö1-Morgenjournal "zutiefst bestürzt", dass "jemand offenbar bereit ist, aus kriminellen Motiven die Gesundheit von Babys zu gefährden" und ruft zu "besonderer Vorsicht" auf, bevor nicht alles geklärt ist. "Es kann ja nicht nur Babys betreffen, auch Menschen mit Behinderungen nützen diese Gläser", weist die Ministerin hin und appelliert an die Bevölkerung, "ganz besonders" aufzupassen. Bei Zweifeln oder Unsicherheiten solle man nicht zögern, "Hilfe zu holen". "Bitte seien Sie vorsichtig."