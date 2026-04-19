Vergiftete Babynahrung im Umlauf: Worauf Sie achten müssen

Informationen, worauf Eltern achten sollen, stellt unterdessen die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) auf ihrer Website bereit ( hier ).

Damit ist die Sache seit gestern ein Kriminalfall - das Landeskriminalamt im Burgenland und die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ermitteln wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung .

Nach einer Rückrufaktion der Lebensmittelkette Spar hat sich am Samstagabend ein schlimmer Verdacht bestätigt: In einem Hipp Gemüsegläschen "Karotte mit Kartoffel 190 Gramm" wurde im Labortest Rattengift festgestellt, offenbar ist noch ein weiteres Glas im Umlauf.

Was ist Rattengift und wie wirkt es auf den Körper?

So genannte Rodentizide werden zur Bekämpfung von Nagetieren eingesetzt - daher die Bezeichnung Rattengift. Der chemische Stoff hemmt die Wirkung von Vitamin K, das für die Blutgerinnung zuständig ist.

Bei Verzehr können Symptome wie Zahnfleischbluten, Nasenbluten, blaue Flecken auf der Haut und Blut im Stuhl auftreten. Auch auffällige Blässe und Schwäche könnten ein Zeichen für eine Vergiftung sein. In der Regel treten diese Symptome aber mit Zeitverzögerung - erst zwei bis fünf Tage nach der Aufnahme - auf.

Ist eine Vergiftung behandelbar?

Ja, schreibt die AGES: Bei entsprechender ärztlicher Behandlung, insbesondere nach Einnahme von Vitamin K.

Woran erkennt man ein manipuliertes Gläschen?

Jenes Glas, das in einer Filiale in Eisenstadt sichergestellt wurde, war offenbar recht leicht als manipuliert erkennbar: Der Deckel war erkennbar beschädigt und hat beim Öffnen nicht das klassische Knack-Geräusch gemacht, zudem hat es stark verdorben gerochen.

Gekennzeichnet war das Glas mit einem weißen Aufkleber mit einem roten Kreis am Boden.

Worauf sollen Eltern achten?

Generell gilt: Nur, wenn das Glas beim Öffnen knackt, ist es frisch und ordnungsgemäß versiegelt. Eltern sollten vor dem Füttern immer den Geruchstest machen, um sicherzugehen, dass die Babynahrung nicht verdorben oder - wie im aktuellen Fall - vergiftet ist.

Was ist zu tun, wenn man ein auffälliges Glas entdeckt?

Die AGES rät davon ab, das Glas zu öffnen, wenn es den weißen Aufkleber und den roten Kreis trägt. Zudem soll man es abseits von anderen Lebensmitteln abstellen und - wenn möglich - nur mit Handschuhen angreifen.

Wichtig: Informieren Sie die Polizei. Die Landespolizeidirektion Burgenland nimmt unter der Nummer +43 59133 10 3333 Hinweise entgegen.

Weitere Kontaktnummern: