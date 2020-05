Hesoun: "Europa muss Stärke zeigen"

Siemens Österreich hat zwar im Vorjahr einen hohen Gewinn gemacht, aber operativ gab es ein kleines Minus. Wie sieht es heuer aus?

Wir haben eine flache Aufwärtsentwicklung beim Umsatz. Wir sind im Durchschnitt aller Bereiche, für die wir aus Österreich verantwortlich sind, über Plan, aber nicht sehr viel. Wir haben gute Geschäfte etwa in Tschechien, auch in Österreich läuft es ganz gut. Im Grunde sind wir recht zufrieden, vor allem im Bereich der Industrie. Im Bereich Mobility, wo Österreich die weltweite Kompetenzzentren für U-Bahnen und Straßenbahnen hat, haben wir einen hohen Auftragsstand. Ein Wachstumsmarkt ist die Türkei in den Bereichen Mobility, Energie und Industrie. Ein großes Potenzial gibt es dort im Energiebereich, wo wir etwa mit dem Verbund Projekte abwickeln. Und im Sektor Mobility, wo wir uns auf dem Markt derzeit aber erst richtig aufstellen. Zum Gewinn mache ich keine Prognose, die macht der Konzern für die gesamte Gruppe.



Der Verkauf der restlichen 16 railjet-Züge, die sich die ÖBB nicht leisten können, an die tschechische Bahn könnte an einem Einspruch des Mitbewerbers Skoda scheitern ...

Es gibt einen Einspruch, aber dazu kann ich nichts sagen, da müssen wir die Entscheidung der tschechischen Wettbewerbsbehörde abwarten.



Sie haben auch einen Rahmenvertrag für 200 Regionalzüge mit den ÖBB. Die Bahn hat bisher keine Züge gekauft, weil das Geld fehlt. Wann rechnen Sie damit?

Ich hoffe möglichst bald. Die Bahn führt meines Wissens nach je bereits Gespräche mit den Verkehrsverbünden und Bundesländern über die Finanzierung.



Zur Person: Wolfgang Hesoun

Karriere

Der 51-jährige HTL-Ingenieur - verheiratet, 1 Sohn - startete seine berufliche Laufbahn 1982 in der Siemens Kraftwerk Union in Deutschland. 1988 wechselte der Neffe des ehemaligen Sozialministers Josef Hesoun zum Baukonzern Porr. 2003 zog er in den Porr-Vorstand ein, Ende 2004 wurde er Vize-Generaldirektor, 2007 Generaldirektor des Bauriesen. Seit September 2010 ist er Chef von Siemens Österreich.



Konzern

Siemens setzt in Österreich mit knapp 15.000 Mitarbeitern rund 4 Milliarden Euro jährlich um. Zusätzlich ist die Österreich-Tochter für das gesamte Osteuropa-Geschäft des Konzerns und für weitere Länder ( Türkei, Israel, Ukraine) verantwortlich.