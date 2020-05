Herbstschuhe schon im Juli im Handel: Das soll sich ändern

Glauben Sie an eine Rückkehr der Produktion nach Europa?

Das ist ein Lieferanten- und Großhandelsthema. Ich kann als Einzelhändler sagen, dass die Kunden jetzt in der Krise sehr solidarisch sind und kleine Fachhändler unterstützen. Also auf Regionalität schauen.

Wie viel Prozent des Umsatzes machen die Einzelkämpfer im Schuhhandel noch?

Fast die Hälfte. Der Schuhhandel ist zu 55 Prozent in Händen der Filialisten. Bis vor zwei Jahren war Leder&Schuh ( Humanic, Shoe4You) die Nummer eins, jetzt ist es die deutsche Deichmann-Gruppe. Dass Filialisten in Summe zugelegt haben, liegt auch an der rasanten Expansion von CCC.

Können sich Einzelkämpfer in der Krise behaupten?

Sie haben es schwerer als Ketten. Der nächste Knackpunkt ist das Urlaubsgeld Ende Juni. Manche versuchen, mit Mitarbeitern einen Kompromiss zu finden, etwa eine Auszahlung in Tranchen. Andere werden um einen Überbrückungskredit ansuchen, doch die Banken haben trotz der Staatshaftungen ihre alten Richtlinien bei der Vergabe. Einfach ist es nicht, an Kredite zu kommen.