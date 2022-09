Herbstlohnrunde: Höchste Forderung der Gewerkschaft seit 30 Jahren

Die heurige Herbstlohnrunde ist anders als jede andere davor. Und das in mehrfacher Hinsicht. Die hohe Inflation bringt die privaten Haushalte an die Grenzen ihrer Liquidität, Unternehmen wiederum können die hohen Energie- und Rohstoffkosten kaum noch schultern. Während viele Arbeitnehmer eine Lohn- und Gehaltserhöhung dringend nötig haben, wissen viele Unternehmen nicht, wie sich diese noch ausgehen soll.

Dementsprechend krachen die zwei diametral entgegengesetzten Forderungen der Verhandler frontal aufeinander: Die Gewerkschaft ist wie gewohnt nicht zimperlich und legt mit einer Forderung von einem Lohn- und Gehaltsplus in Höhe von 10,6 Prozent die Latte so hoch wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. 1990 lag sie bei elf Prozent. Sogar 2019, als die Wirtschaft noch brummte, war der Abstand zwischen Inflation und Forderung mit knapp drei Prozentpunkten geringer als heuer. Das Signal: Die Gewerkschaft will liefern, sie will die Inflation abgelten und nicht nur ein bisschen, sondern einen ordentlichen Batzen zusätzlich oben draufgelegt bekommen.