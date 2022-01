Helmut Elsner: Der streitbare Banker auf seinem letzten Weg

Schon seit einigen Jahren war von Helmut Elsner in der Öffentlichkeit nichts zu sehen und hören gewesen. Er lebte zurückgezogen mit seiner Frau Ruth im bayerischen Bad Reichenhall nahe an der Grenze zu Salzburg. Am 18. Jänner ist er 86-jährig gestorben, wie der Standard berichtet. Gestern Mittag wurde er in Bad Reichenhall bestattet.

Elsner war in seiner aktiven Zeit einer der prominentesten Banker Österreichs. Zum einen wegen seiner Karriere und seiner zunächst erzielten Erfolge. Zum anderen galt er als durchsetzungsfähig und charakterstark. Nicht umsonst wurde er zunächst unter seinem Vorgänger im Chefsessel Walter Flöttl senior als "Flöttls Mann für das Grobe" bezeichnet. Nachgesagt wurde ihm ein "aufbrausender, egozentrischer und unnahbarer Führungsstil", der keinen Widerspruch duldete.