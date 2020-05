Hellofresh profitiert von Corona-Krise

Das Geschäft beim deutschen Kochboxenlieferant Hellofresh boomt in der Coronakrise weiter. So erhöht der deutsche Konzern seine Erwartungen für Erlöse und Ergebnisse im laufenden Jahr deutlich. Zwar bestünden bedeutende Unsicherheiten rund um die Coronapandemie und damit auch ein Risiko, die eigenen Ziele nicht zu erreichen, hieß es vom MDax-Konzern aus Berlin am Dienstag.

Angesichts des starken Geschäftsverlaufs im ersten Quartal erwartet Hellofresh aber nun 2020 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 40 bis 55 Prozent statt wie bisher angepeilt 22 bis 27 Prozent.