Überlegen Sie, Ihre Beteiligung an Industriebetrieben zu reduzieren?

Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute sich das fragen. Wir fragen uns das nie.

Zuletzt kursierte ein anonymer Brief, in dem Wolfgang Eder wegen seiner Fehler als voestalpine-Chef kritisiert wird und auch Ihnen vorgeworfen wird, Sie wären Ihrer Kontrollfunktion im Aufsichtsrat der voestalpine nicht genug nachgekommen. Was sagen Sie dazu?

Ich äußere mich zu dieser Thematik nicht.

Es gibt aktuell 75 Raiffeisen-Banken in Oberösterreich. Wie viele sind es in fünf Jahren?

Es wird Zusammenlegungen geben. So wie in der Vergangenheit. Es gibt aber keinen fixen Plan, wo genau festgelegt wird, wie viele Banken wann fusionieren.

Wie erreichen Sie die ältere Bevölkerung, wenn es immer weniger Filialen gibt?

Bei Fusionen gibt es immer genau aus diesem Grund Diskussionen. So etwas muss man dann für die Bevölkerung gut vorbereiten. Und unterschätzen Sie bitte nicht die digitalen Fähigkeiten der älteren Menschen.

Es gibt aber auch in Zukunft real existierende Filialen?

Bestimmt. Gleichzeitig wird das digitale Angebot umfassender.

Sie werden aber am Ende keine Digitalbank in irgendeiner Cloud werden?

Nein (lacht). Aber das ist ein guter Punkt. Die Krise zeigt, welche wichtige Rolle die Banken bei der Problemlösung haben. Nicht zuletzt, um die Liquidität der Unternehmen zu sichern. Da sind die Digitalbanken schlichtweg nicht vorhanden.

Ein Punkt für traditionelle Banken - oder?

Eine uns vorliegende Analyse zeigt: Die Kunden schätzen persönliche Beratung. Sie schätzen es, wenn ein Bankberater telefonisch in Dienstzeiten erreichbar ist und sie schätzen es, dass Mails rasch beantwortet werden. Versuchen Sie doch einmal, bei einer reinen Digitalbank ein Problem rasch zu lösen.

Apropos digital: Haben Sie Bitcoin?

Nein. Vor dem Hintergrund des Klimawandels finde ich es außerdem erschütternd, wie viel Energie für das sogenannte „Schürfen“ dabei verbraucht wird. Diese Energie bräuchten wir für sinnvolle Dinge wie E-Mobilität. Da ist auch die Politik gefordert. Während wir Banken nur unter ganz strengen Auflagen unsere Kunden in Sachen Aktien beraten dürfen, lässt man die Menschen bei den hoch spekulativen Kryptos völlig allein.

In all Ihren Raiffeisen-Bankstellen in Oberösterreich und Süddeutschland gibt es nur eine einzige unter der Leitung einer Frau. Wo sind die Frauen an der Spitze?

Bei den Filialen überfragen Sie mich. Wir haben in Oberösterreich bei den Raiffeisenbanken eine Frauenquote in vorderster Managementebene von acht Prozent. Wir waren die erste Bank unserer Größenordnung, die im Vorstand eine Frau hatte. Aber ja: Wir wissen, dass wir hier etwas tun müssen.

Gibt es Männer, die in Karenz gehen?

Ganz wenige, aber es gibt sie.

Gibt es Bemühungen, mehr Männer für Karenz zu motivieren?

Uns ist relativ egal, ob die Mutter oder der Vater in Karenz gehen. Das müssen sich die Betreffenden untereinander ausmachen. Meistens ist es eben die Mutter. Wir wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sobald als möglich wieder zurück im Unternehmen haben und stellen dazu auch entsprechende Einrichtungen zur Verfügung, wie zum Beispiel einen Betriebskindergarten und eine Krabbelstube, die vor Kurzem sogar ausgebaut wurden.