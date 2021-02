Heimischen Betrieben geht es so schlecht wie zuletzt 2009

Zum ersten Mal seit der Weltwirtschaftskrise vor fast 13 Jahren rechnen auch mehr Unternehmen mit einer Verschlechterung ihrer Geschäftslage als mit einer Verbesserung. Jeder vierte Manager ist skeptisch, nur jeder fünfte positiv gestimmt. Der Anteil derer, die eine Verschlechterung erwarten, ist dabei gegenüber dem Jahresbeginn 2020 von neun auf 24 Prozent angestiegen.

Dass der Optimismus in Bezug auf die eigene Geschäftslage stark eingetrübt ist, wundert Erich Lehner, Managing Partner Markets und Verantwortlicher für den Mittelstand bei EY Österreich, nicht: „Für die kommenden Monate zeigen sich die heimischen Mittelständler so pessimistisch wie zuletzt 2008 am Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise. Ein Viertel der Befragten rechnet sogar mit einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation.“

Die größten Gefahren

Als größte Gefahr für die Entwicklung ihres Unternehmens fürchten drei Viertel der Unternehmer den neuerlichen Ausbruch der Pandemie. Zum ersten Mal seit Jahren wird somit der Fachkräftemangel vom ersten Platz verdrängt. 2020 gaben zwei Drittel an, dass das fehlende Angebot an qualifizierten Bewerbern das größte Risiko für die Entwicklung des eigenen Unternehmens darstellt, heuer waren es nur noch weniger als sechs von zehn (57 Prozent).

Die Sorge über einen wirtschaftlichen Abschwung hat sich hingegen stark erhöht: Während im Vorjahr 43 Prozent der KMU eine mögliche Rezession als potenzielles Risiko betrachteten, so sind es dieses Jahr bereits fast drei Viertel (71 Prozent).

Für die Erhebung wurden 800 mittelständische, nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen mit 30 bis 2.000 Mitarbeitern befragt.