Heilsamer Schock: EU muss aus Griechenland lernen

Auf jeden Fall haben die europäischen Führer, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy und Jean-Claude Juncker, aus der persönlichen Enttäuschung über ihren Partner Papandreou gelernt und ihre Schlüsse gezogen: "Nicht um jeden Preis" bleibe Griechenland in der Euro-Zone, sagte Juncker. Nicht um jeden Preis und mit viel Geduld und Nachsehen, sondern straff und rigid werden künftig alle Schuldenländer behandelt.



Was immer in Griechenland passiert, Brüssel hat das Land, das bisher mit zwei Prozent zur Wirtschaftsleistung aller EU-Staaten beigetragen hat, abgeschrieben und nimmt die Staatspleite in Kauf. "Wir sind gewappnet", sagte Merkel. Für

die EU gilt natürlich weiterhin das beim Gipfel Ende Oktober verabschiedete Hilfspaket mit all seinen Auflagen.