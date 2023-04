Hedgefonds Petrus Advisers kritisieren erneut EVN

Man sei zu diesen Fragestellungen mit Hern Umek und anderen Aktionären seit Monaten im Austausch, kontert der Energieversorger in einem Schreiben an die APA. "In der EVN Hauptversammlung am 2. Februar wurde zu den relevanten Fragestellungen (alleine 70 Fragen seitens Petrus Advisers) ausführlich Stellung genommen bzw diese erörtert", so die EVN. Nach dem Ende der "Quiet Period" werde man mit der Vorlage des Halbjahresergebnisses den Dialog mit den Investoren wieder fortsetzen.

In dem Brief vom Dezember gab Umek an, weniger als drei Prozent an der EVN zu halten. Petrus Advisers gelten als aktivistische Investoren, die nicht nur in Unternehmen investieren sondern auch versuchen, Einfluss auf deren Strategie zu nehmen.