Haushaltsenergie: Strompreise im Dezember gesunken

Die Preise für Haushaltsenergie sind im Dezember im Monatsvergleich zurückgegangen. Der Energiepreisindex (EPI) ging im Vergleich zum November um 2,4 Prozent zurück. Vor allem bei Diesel, Heizöl und Benzin gab es klare Rückgänge zu sehen. Im Jahresvergleich stand der EPI jedoch um 6,7 Prozent höher, im Zwei-Jahresvergleich (also zu Dezember 2021) waren es sogar plus 35,2 Prozent, teilte die Energieagentur in einer Aussendung mit.