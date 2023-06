Haushaltsenergie: Gas 3 Mal so teuer wie vor 2 Jahren

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stand ein Plus von 14,5 Prozent, im Zweijahresvergleich - also April 2021 zu April 2023 - war es ein Plus von 60 Prozent. Gestiegen sind im Monatsvergleich vor allem die Preise für Erdgas, die mit plus 11,1 Prozent den stärksten Anstieg im Monatsvergleich seit Jänner 2023 verzeichneten.

Im Jahresvergleich betrug die Steigerung 71,9 Prozent und im Zweijahresvergleich waren es sogar 206 Prozent - Kunden mussten also im April 2023 rund drei Mal so viel für Gas bezahlen wie vor zwei Jahren.