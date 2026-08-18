Haushalte pro Jahr im Schnitt nur 16,62 Minuten lang ohne Strom

Die E-Control hat ihre neueste Störungsstatistik vorgelegt. Ihr zufolge gab es im gesamten Jahr 2025 für Stromkunden im Schnitt nur 16,62 Minuten lang ungeplante Stromausfälle. Gasausfälle gab es nur 2,15 Minuten lang. Sowohl bei Strom als auch bei Gas bedeutet das einen Rückgang gegenüber 2024, als die Werte bei 23,41 Minuten (Strom) bzw. 3,87 Minuten (Gas) lagen.

„Bei Strom sehen wir den besten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2005“, sagt E-Control-Vorstand Alfons Haber . „Das liegt vor allem daran, dass es im Jahr 2025 kaum zu regional außergewöhnlichen Ereignissen gekommen ist.“ Stromleitungen sind exponierter als Gasleitungen, weshalb es durch Umwelteinflüsse häufiger zu Störungen kommt.

In absoluten Zahlen waren es im vergangenen Jahr 14.869 Versorgungsunterbrechungen , die länger als eine Sekunde gedauert haben. Knapp 61 Prozent davon waren geplante Unterbrechungen durch Versorgungsunternehmen, 39 Prozent waren ungeplant. Bei Gas wurden in Summe 2.769 Versorgungsunterbrechungen gemeldet, davon 36 Prozent geplant und 64 Prozent ungeplant.

Kabelschäden waren häufigste Ursache

Die Gründe für ungeplante Unterbrechungen können unterschiedlich sein, etwa atmosphärische Einwirkungen, Fremdeinwirkung, netzbetreiberinterne Gründe sowie Rückwirkungsstörungen oder regional außergewöhnliche Ereignisse wie Erdbeben oder Überschwemmungen. Die häufigste Ursache 2025 waren Kabelschäden, die zu den netzbetreiberinternen Gründen zählen, mit mehr als 15 Prozent, gefolgt von atmosphärischen Einwirkungen (etwa Blitzschlag) mit knapp 10 Prozent.

„Ob geplante oder ungeplante Unterbrechung – der Netzbetreiber ist bei allen Störungen im Netz immer erste Anlaufstelle für die Kunden. Und diese haben auch das Recht, bei ihrem jeweiligen Netzbetreiber genaue Zahlen und Details zur jeweiligen Störungsstatistik abzufragen“, sagt E-Control-Vorstand Michael Strebl.