Stromausfall: Blackout in der Wiener Innenstadt

In der Wiener Innenstadt ist es Donnerstagnachmittag zu einem weitreichenden Stromausfall gekommen. Durch ausgefallene Ampeln ist es zu chaotischen Zuständen im Straßenverkehr gekommen, in den Geschäften war der Zahlungsverkehr stark eingeschränkt.

„Wir arbeiten weiter mit Hochdruck an der Behebung der Störung und informieren Sie, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist“, heißt es vonseiten der Wiener Netze.