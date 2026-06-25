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Stromausfall: Blackout in der Wiener Innenstadt
Donnerstagnachmittag ist es gegen 17.00 Uhr zu einem Stromausfall in der Wiener City gekommen.
In der Wiener Innenstadt ist es Donnerstagnachmittag zu einem weitreichenden Stromausfall gekommen. Durch ausgefallene Ampeln ist es zu chaotischen Zuständen im Straßenverkehr gekommen, in den Geschäften war der Zahlungsverkehr stark eingeschränkt.
„Wir arbeiten weiter mit Hochdruck an der Behebung der Störung und informieren Sie, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist“, heißt es vonseiten der Wiener Netze.
Störung in Umspannwerk
Betroffen von dem Blackout waren große Teile der Inneren Stadt. In einem Umspannwerk in der City soll es zu einer technischen Störung gekommen sein. In der Folge waren auch einige Trafostationen von einer Abschaltung betroffen.
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